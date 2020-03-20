Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок на совещании, после чего подал в отставку

Новости Нидерландов. Глава Минздрава покидает пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бруно Брейнс попросил короля освободить его от должности и монарх принял отставку чиновника.

Вечером 19 марта, во время обсуждения ситуации с коронавирусом в парламенте министр здравоохранения, который был ответственным за меры по борьбе с заболеванием, упал в обморок. Через некоторое время он пришел в себя и покинул зал заседаний.