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Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок на совещании, после чего подал в отставку

20 марта 2020 08:31
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Новости Нидерландов. Глава Минздрава покидает пост,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бруно Брейнс попросил короля освободить его от должности и монарх принял отставку чиновника.

Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок на совещании, после чего подал в отставку-1

Вечером 19 марта, во время обсуждения ситуации с коронавирусом в парламенте министр здравоохранения, который был ответственным за меры по борьбе с заболеванием, упал в обморок. Через некоторое время он пришел в себя и покинул зал заседаний.

Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок на совещании, после чего подал в отставку-4

Позже на своей странице в соцсети Брейнс написал, что лишился чувств из-за переутомления после нескольких недель очень напряженной работы.

# Коронавирус # Бруно Брейнс # Фотофакт

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