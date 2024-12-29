В Южной Корее разбился пассажирский самолёт

Страшная трагедия произошла в Южной Корее. Ранним утром по местному времени там разбился пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страшная трагедия произошла в Южной Корее. Ранним утром по местному времени там разбился пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этой минуте уже подтверждена гибель 120 человек, но СМИ заявляют о 179 жертвах. Это почти все, кто находился на борту. По предварительной информации, спасти удалось только двоих. Это пассажир и стюардесса, которые в момент аварии были в хвостовой части судна. Они получили ранения, совместимые с жизнью, и сейчас доставлены в больницу.
Авиакатастрофа произошла в провинции Чолла-Намдо. При приземлении самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Прогремел взрыв и начался сильный пожар.
Трагедия случилась на территории аэропорта, спасатели незамедлительно прибыли на место, но количество погибших множилось ежеминутно. Причина произошедшего пока неизвестна. Одна из версий – судно могло потерять управление из-за столкновения с птицами. О такой вероятности экипаж предупреждала диспетчерская вышка аэропорта, сообщают СМИ.
Однако окончательные выводы будут сделаны только после изучения бортовых самописцев. Отмечу, что за всю историю южнокорейской авиакомпании, которая осуществляет полеты с 2006 года, это первый инцидент, приведший к жертвам.