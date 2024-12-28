Избранный американский президент Дональд Трамп может заставить Украину подписать мирный договор без гарантий безопасности и смягчить санкции против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
Подход Трампа предусматривает избегание войн и концентрацию на крупных сделках с Россией и Китаем. Он может подумать об ослаблении ограничений и тарифов на технологии в обмен на рост экспорта американских товаров в Китай и может продемонстрировать отсутствие интереса к защите Тайваня.
Ранее Трамп высказал убеждение, что конфликт на Украине можно разрешить путем переговоров. По мнению России, поставки оружия в Украину мешают урегулированию и вовлекают в конфликт государства НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что поставки оружия в Украину будут рассматриваться как законная цель для России.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию в Украине, а президент России Владимир Путин заявил, что ее цель - защитить людей от геноцида со стороны киевского режима. Путин также заявил, что Россия в течение трех десятилетий пыталась договориться с НАТО о европейской безопасности, но столкнулась с обманом и давлением.