FT: Трамп навяжет Украине мир без гарантий безопасности

Избранный американский президент Дональд Трамп может заставить Украину подписать мирный договор без гарантий безопасности и смягчить санкции против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Подход Трампа предусматривает избегание войн и концентрацию на крупных сделках с Россией и Китаем. Он может подумать об ослаблении ограничений и тарифов на технологии в обмен на рост экспорта американских товаров в Китай и может продемонстрировать отсутствие интереса к защите Тайваня.