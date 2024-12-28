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FT: Трамп навяжет Украине мир без гарантий безопасности

28 декабря 2024 19:24
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Избранный американский президент Дональд Трамп может заставить Украину подписать мирный договор без гарантий безопасности и смягчить санкции против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Подход Трампа предусматривает избегание войн и концентрацию на крупных сделках с Россией и Китаем. Он может подумать об ослаблении ограничений и тарифов на технологии в обмен на рост экспорта американских товаров в Китай и может продемонстрировать отсутствие интереса к защите Тайваня.

FT: Трамп навяжет Украине мир без гарантий безопасности-1

Фото: pixabay

Ранее Трамп высказал убеждение, что конфликт на Украине можно разрешить путем переговоров. По мнению России, поставки оружия в Украину мешают урегулированию и вовлекают в конфликт государства НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что поставки оружия в Украину будут рассматриваться как законная цель для России.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию в Украине, а президент России Владимир Путин заявил, что ее цель - защитить людей от геноцида со стороны киевского режима. Путин также заявил, что Россия в течение трех десятилетий пыталась договориться с НАТО о европейской безопасности, но столкнулась с обманом и давлением.

# Международная политика

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