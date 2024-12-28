Какими ключевыми событиями запомнится уходящий 2024 год? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России: События вокруг Украины вызвали беспрецедентное после Второй мировой войны окончание вмешательства Америки в дела Европы.

Андрей Телиженко, политолог-американист: Нельзя оставлять Украину в том формате, в котором она есть на этот день, потому что это будет пагубно. Опять будет война, только эта война уже довольно более кровавая, чем она есть сегодня.

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог: Трамп еще избирался с лозунгом «Let's make Russia great again», no, America great, а как, если на ваш пирожок разевают роток целый ряд стран?

Райнер Ротфусс, депутат Бундестага: Было бы неразумно ожидать, что все проблемы будут решены просто потому, что он станет президентом.

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

В преддверии Нового года паниковать не надо. В целом ситуация на контроле у Первого. Есть все предпосылки, чтобы мы достойно прошли этот период, мирно и продолжили развитие.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, в 22.00.