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Какими ключевыми событиями запомнится уходящий 2024 год? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

28 декабря 2024 18:04
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Какими ключевыми событиями и процессами запомнился уходящий 2024-й год?

Какими ключевыми событиями запомнится уходящий 2024 год? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-2

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России: 
События вокруг Украины вызвали беспрецедентное после Второй мировой войны окончание вмешательства Америки в дела Европы.

Какими ключевыми событиями запомнится уходящий 2024 год? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-4

Андрей Телиженко, политолог-американист:
Нельзя оставлять Украину в том формате, в котором она есть на этот день, потому что это будет пагубно. Опять будет война, только эта война уже довольно более кровавая, чем она есть сегодня.

Какими ключевыми событиями запомнится уходящий 2024 год? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-6

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:
Трамп еще избирался с лозунгом «Let's make Russia great again», no, America great, а как, если на ваш пирожок разевают роток целый ряд стран?

Какими ключевыми событиями запомнится уходящий 2024 год? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-8

Райнер Ротфусс, депутат Бундестага:
Было бы неразумно ожидать, что все проблемы будут решены просто потому, что он станет президентом.

Какими ключевыми событиями запомнится уходящий 2024 год? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-10

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:
В преддверии Нового года паниковать не надо. В целом ситуация на контроле у Первого. Есть все предпосылки, чтобы мы достойно прошли этот период, мирно и продолжили развитие.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, в 22.00.

# Международная политика

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