В Южной Корее пандам-близнецам придумали имена
Пандам-близнецам в Южной Корее придумали имена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе Йонъин детенышей впервые показали публике. Малышам исполняется 100 дней – радостное событие и стало поводом для знакомства с публикой. Итак, одну назвали Руй Бао, что означает «мудрое сокровище», а вторую – Хуэй Бао, в переводе «сияющее сокровище».
Кан Червон, сотрудник южнокорейского зоопарка:
Детеныши только начали ползать. Ходить они будут примерно в 4 месяца. Также они смогут вернуться к матери. Еще у малышей прорезались зубы.
Выбирали имена близнецам около 20 тысяч человек. Было это, мягко говоря, непросто. Сотрудникам зоопарка рассмотреть пришлось десятки тысяч вариантов. Маленькие панды появились на свет 7 июля. При рождении сестренки весили менее 200 граммов.