В Южной Корее пандам-близнецам придумали имена

Пандам-близнецам в Южной Корее придумали имена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе Йонъин детенышей впервые показали публике. Малышам исполняется 100 дней – радостное событие и стало поводом для знакомства с публикой. Итак, одну назвали Руй Бао, что означает «мудрое сокровище», а вторую – Хуэй Бао, в переводе «сияющее сокровище».

Кан Червон, сотрудник южнокорейского зоопарка:

Детеныши только начали ползать. Ходить они будут примерно в 4 месяца. Также они смогут вернуться к матери. Еще у малышей прорезались зубы.