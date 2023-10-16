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На 87-м году жизни умер десятый президент Финляндии Мартти Ахтисаари

16 октября 2023 08:19
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Десятый президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии Мартти Ахтисаари скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Он умер в Хельсинки. Действующий президент Саули Ниинистё принес свои соболезнования, подчеркнув, что Ахтисаари жил великой жизнью, веруя в человека и добро.

Мартти Ахтисаари занимал пост президента в период преобразований, когда Финляндия вошла в глобальную эру ЕС. После президентства он основал организацию CMI, специализирующуюся на мирном посредничестве, и участвовал в международных мирных переговорах. В знак признания его многолетней работы на благо мира он был награжден Нобелевской премией мира в 2008 году.

# Некролог # Саули Ниинисте

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