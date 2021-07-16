В ЮАР задержали подозреваемого в организации массовых беспорядков. Ещё 11 в розыске

Новости ЮАР. В Южно-Африканской Республике задержан один из подозреваемых в организации массовых беспорядков. Еще 11 человек разыскивают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ЮАР. В Южно-Африканской Республике задержан один из подозреваемых в организации массовых беспорядков. Еще 11 человек разыскивают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подстрекателей к насилию удалось обнаружить благодаря мониторингу соцсетей. Выяснилось, что до заключения в тюрьму экс-президента республики, что впоследствии и стало поводом для погромов, местные спецслужбы получили информацию о подготовке заговора.
План заключался в том, чтобы свергнуть правительство за счет радикальных действий и агитации, вызвать массовые волнения и политический кризис в стране.
Напомним, с минувшей недели в городах ЮАР царит настоящий хаос. Люди грабят и поджигают торговые центры и предприятия, громят заправки и уничтожают автомобили. Для подавления беспорядков на улицы вывели армию. За неделю погромов погибли более 110 человек, почти 1,5 тысячи задержаны.