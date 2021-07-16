Эйфелеву башню открыли для посещения, но есть ограничения

Новости Франции. Эйфелева башня после долгого карантина встречает гостей. Всемирно известная достопримечательность была закрыта с октября 2020 года из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 20 июля посетить визитную карточку Парижа может любой желающий, необходимо лишь носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Затем пускать на башню будут лишь вакцинированных. Лимит на день – до 10 тысяч гостей.