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Стрельба в США: погиб полицейский, ещё четыре офицера ранены

16 июля 2021 11:21
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Новости США. Очередная стрельба в США. В Техасе в результате перестрелки погиб правоохранитель, еще четыре офицера получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в США: погиб полицейский, ещё четыре офицера ранены-1

Полицейские прибыли на вызов о подозрительном мужчине и попытались вступить с ним в переговоры. Однако тот разговаривать не стал, открыл огонь и забаррикадировался в доме.

Стрельба в США: погиб полицейский, ещё четыре офицера ранены-4

Пострадавшие находятся в больнице. Как минимум двое в крайне тяжелом состоянии. Задержан ли стрелок, пока не сообщается.

# Стрельба в США # Фотофакт

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