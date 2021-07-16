Стрельба в США: погиб полицейский, ещё четыре офицера ранены

Новости США. Очередная стрельба в США. В Техасе в результате перестрелки погиб правоохранитель, еще четыре офицера получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские прибыли на вызов о подозрительном мужчине и попытались вступить с ним в переговоры. Однако тот разговаривать не стал, открыл огонь и забаррикадировался в доме.