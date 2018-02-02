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В ЮАР около 1000 горняков оказались заблокированы в шахте

02 февраля 2018 10:03
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Новости ЮАР. В провинции Фри-Стейт в ЮАР около тысячи горняков оказались заблокированы в шахте на километровой глубине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЮАР около 1000 горняков оказались заблокированы в шахте -1

ЧП произошло в результате отключения электричества из-за урагана. Для спасения людей задействованы все возможные средства, в том числе и резервные электрогенераторы. К этому моменту из рудника удалось эвакуировать около 40 рабочих. Для остальных налажена доставка еды и воды.

# Фотофакт # Несчастный случай

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