В ЮАР около 1000 горняков оказались заблокированы в шахте

Новости ЮАР. В провинции Фри-Стейт в ЮАР около тысячи горняков оказались заблокированы в шахте на километровой глубине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в результате отключения электричества из-за урагана. Для спасения людей задействованы все возможные средства, в том числе и резервные электрогенераторы. К этому моменту из рудника удалось эвакуировать около 40 рабочих. Для остальных налажена доставка еды и воды.