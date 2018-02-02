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В Новой Зеландии введено чрезвычайное положение из-за циклона «Фехи»

02 февраля 2018 09:52
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Новости Новой Зеландии. В двух округах новой Зеландии объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На юг страны обрушился тропический циклон «Фехи», который вызвал подтопления и сход оползней.

В Новой Зеландии введено чрезвычайное положение из-за циклона «Фехи» -1

В Новой Зеландии введено чрезвычайное положение из-за циклона «Фехи» -3

Город Данидин, где проживают около 100 тысяч человек, оказался отрезан от внешнего мира. Дороги размыты, а из-за сильного шторма добраться до него по морю невозможно. Жителей эвакуируют с помощью вертолетов. В затруднительном положении оказались и туристы. Сотни человек не смогли улететь с острова из-за затопления аэропорта.

В Новой Зеландии введено чрезвычайное положение из-за циклона «Фехи» -6

# Фотофакт # Погода

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