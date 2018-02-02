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В Марокко задержали 7 человек, планировавших устроить серию терактов

02 февраля 2018 09:59
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Новости Марокко. В Марокко раскрыли террористическую ячейку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Марокко задержали 7 человек, планировавших устроить серию терактов-1

Спецслужбам удалось задержать семерых человек, планировавших серию масштабных нападений по всей стране. При обыске в их домах были обнаружены и изъяты электронное оборудование, для изготовления бомб, целый арсенал огнестрельного оружия, а также книги и рукописные материалы, содержащие пропаганду экстремистской идеологии.

# Фотофакт # Терроризм

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