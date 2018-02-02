В Марокко задержали 7 человек, планировавших устроить серию терактов

Спецслужбам удалось задержать семерых человек, планировавших серию масштабных нападений по всей стране. При обыске в их домах были обнаружены и изъяты электронное оборудование, для изготовления бомб, целый арсенал огнестрельного оружия, а также книги и рукописные материалы, содержащие пропаганду экстремистской идеологии.