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В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла огонь по одноклассникам

02 февраля 2018 09:25
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Новости США. В американском Лос-Анджелесе полицейские расследуют инцидент со стрельбой в школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По подозрению в нападении задержана 12-летняя ученица.

В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла огонь по одноклассникам-1

По неподтвержденным пока данным, она открыла огонь по учащимся во время урока и серьезно ранила двух подростков. Они госпитализированы. Один из пострадавших в критическом состоянии. Еще трое человек получили травмы из-за разбитого стекла.

Однако есть и другая версия событий. Некоторые источники сообщают, что школьница принесла оружие в здание, думая, что пистолет игрушечный. Лежал он в рюкзаке, а когда девочка бросила сумку, произошел выстрел. Ученице предъявлены обвинения в неосторожном обращении с оружием.

В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла огонь по одноклассникам-4

# Фотофакт # Нападение

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