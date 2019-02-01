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В ЮАР обвалилась часть школы, есть погибшие

01 февраля 2019 14:01
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Новости ЮАР. В городе Фандербейлпарк в ЮАР обвалилась часть школы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли трое ребят. Ещё 15 учеников получили травмы.

В ЮАР обвалилась часть школы, есть погибшие-1

Прибывшие к месту ЧП медики оказали помощь тем, кто получил лёгкие повреждения. Некоторых детей пришлось экстренно доставлять в больницу на вертолётах. Их состояние оценивается как критическое.

В ЮАР обвалилась часть школы, есть погибшие-4

Сообщается, что рухнул коридор, который соединял между собой два учебных корпуса. Причины происшествия неизвестны. Ведётся расследование.

# Несчастный случай # Фотофакт

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