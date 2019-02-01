В ЮАР обвалилась часть школы, есть погибшие

Новости ЮАР. В городе Фандербейлпарк в ЮАР обвалилась часть школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли трое ребят. Ещё 15 учеников получили травмы.

Прибывшие к месту ЧП медики оказали помощь тем, кто получил лёгкие повреждения. Некоторых детей пришлось экстренно доставлять в больницу на вертолётах. Их состояние оценивается как критическое.