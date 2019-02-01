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Более 2 млн человек заболели гриппом в Японии

01 февраля 2019 11:04
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Новости Японии. Рекордная эпидемия гриппа зафиксирована в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число заболевших уже превысило 2 миллиона 200 тысяч человек – это самый высокий показатель с 1999 года.

Более 2 млн человек заболели гриппом в Японии-1

Согласно статистике, с 21 по 27 января в каждое медицинское учреждение страны поступило около 60 пациентов. В связи со сложившейся ситуацией граждан призывают соблюдать правила гигиены и носить защитные маски.

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# Вирусные заболевания # Фотофакт

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