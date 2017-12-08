В Японии жрицу храма зарезали самурайским мечом

Новости Японии. Злоумышленник с самурайским мечом устроил резню у известного синтоистского храма в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная версия следствия: мужчина напал на сестру из-за давней вражды и борьбы за лидерство в храме.

После этого покончил с другой женщиной, своей помощницей. Затем и сам свел счеты с жизнью.

Нападавший ранее был в нем главным священнослужителем, переняв пост от отца в 90-х. Однако спустя некоторое время родитель уволил сына и сам стал главным жрецом, а дочь сделал второй по рангу. Впоследствии она заменила отца на высоком посту. С тех пор брат неоднократно ей угрожал.

Храм Томиока Хатимангу основали в XVII веке. В прошлом он относился к 10 главным святыням Токио.