Этот огонь может пройти по всему тихоокеанскому побережью. В Калифорнии 200 тысяч человек эвакуировали из-за пожаров
Новости США. Калифорния проигрывает в борьбе с крупнейшими природными пожарами. В огне погибли по меньшей мере два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их тела обнаружили недалеко от Сан-Диего, где зафиксировали новый очаг возгорания.
Пожары разорили уже почти 50 тысяч гектаров – горят леса и жилые массивы. Сожжены не менее 500 зданий. Людей призывают быть готовыми к эвакуации в любую минуту.
Ник Шулер, начальник пожарного подразделения (США):
Как вы видите сейчас прямо за моей спиной, огонь быстро распространяется. Ветры гонят его уже несколько дней. Тем, кто еще не пострадал, нужно быть готовыми к тому, что скоро здесь все может заполыхать. Сегодня как раз одна из тех ночей и как раз один из таких пожаров. Этот огонь может пройти по всему тихоокеанскому побережью.
Из опасных зон эвакуированы 200 тысяч человек.
Ситуация не поддается прогнозам. Режимы чрезвычайного положения введены в нескольких округах штата. В том числе исторический максимум пожароопасности установлен в Лос-Анджелесе. Всего У правление по чрезвычайным ситуациям разослало сообщение о возможном бедствии 12 миллионам человек.