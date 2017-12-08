Этот огонь может пройти по всему тихоокеанскому побережью. В Калифорнии 200 тысяч человек эвакуировали из-за пожаров

Новости США. Калифорния проигрывает в борьбе с крупнейшими природными пожарами. В огне погибли по меньшей мере два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их тела обнаружили недалеко от Сан-Диего, где зафиксировали новый очаг возгорания.

Пожары разорили уже почти 50 тысяч гектаров – горят леса и жилые массивы. Сожжены не менее 500 зданий. Людей призывают быть готовыми к эвакуации в любую минуту.