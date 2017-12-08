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Режим ЧС ввели на севере Бразилии из-за притока мигрантов из Венесуэлы

08 декабря 2017 11:04
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Новости Бразилии. На севере Бразилии из-за наплыва мигрантов ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данная мера в штате Рорайма будет действовать как минимум три месяца.

Режим ЧС ввели на севере Бразилии из-за притока мигрантов из Венесуэлы-1

Рорайма находится на границе с Венесуэлой. В последние месяцы поток мигрантов из соседней страны значительно возрос. Тысячи людей хлынули в Бразилию с просьбой о предоставлении убежища. Это в пять раз больше, чем в предыдущие годы.

# Фотофакт # Беженцы

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