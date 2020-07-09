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В Японии в результате наводнений погибли 64 человека

09 июля 2020 13:35
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Новости Японии. В Японии растёт число жертв ливней и наводнений. Погибших уже 64 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Японии в результате наводнений погибли 64 человека -1



Несколько пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии. Около 20 граждан считаются пропавшими без вести. Спасатели ведут их поиски.

Во власти стихии оказались западные и центральные районы страны. Отсюда массово эвакуируют жителей. Перебираться во временные убежища населению помогают военные.

В Японии в результате наводнений погибли 64 человека -4

Некоторые города и посёлки оказались отрезаны от внешнего мира. Туда уже направлены бригады экстренного реагирования. По данным Министерства общенациональных дел в 22 из 47 префектур страны оказались частично или полностью разрушены без малого 5 тысяч зданий. 

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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