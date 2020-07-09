В Японии в результате наводнений погибли 64 человека

Новости Японии. В Японии растёт число жертв ливней и наводнений. Погибших уже 64 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Несколько пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии. Около 20 граждан считаются пропавшими без вести. Спасатели ведут их поиски.

Во власти стихии оказались западные и центральные районы страны. Отсюда массово эвакуируют жителей. Перебираться во временные убежища населению помогают военные.