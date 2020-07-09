В Литве отчеканили монеты в честь борьбы с коронавирусом

Новости Литвы. «Монеты надежды» появились в Литве: так назвали денежные знаки, которые выпущены Центробанком страны в память о борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монеты выпущены номиналом полтора и 5 евро. На их аверсе изображена стрелка-указатель измерительного прибора, которая достигает критического предела. На другой стороне луч освещает 2020 год, а тень от цифр образует международный сигнал бедствия SOS.