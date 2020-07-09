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В Литве отчеканили монеты в честь борьбы с коронавирусом

09 июля 2020 12:10
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Новости Литвы. «Монеты надежды» появились в Литве: так назвали денежные знаки, которые выпущены Центробанком страны в память о борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве отчеканили монеты в честь борьбы с коронавирусом-1

Монеты выпущены номиналом полтора и 5 евро. На их аверсе изображена стрелка-указатель измерительного прибора, которая достигает критического предела. На другой стороне луч освещает 2020 год, а тень от цифр образует международный сигнал бедствия SOS.

В Литве отчеканили монеты в честь борьбы с коронавирусом-4

На канте 5 евро написана фраза, которая переводится как «После темноты, я надеюсь на свет». В общей сложности банк отчеканил около 32 500 памятных монет. 

# Коронавирус # Фотофакт

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