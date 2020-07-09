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Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии увеличилось до 20

09 июля 2020 11:59
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Новости Колумбии. В Колумбии возросло количество погибших в результате взрыва бензовоза. В списке жертв уже 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии увеличилось до 20-1

Десятки пострадавших все ещё находятся в больницах с сильными ожогами. Состояние некоторых оценивается как критическое.

Инцидент с автоцистерной произошел на севере страны 6 июля. Бензовоз перевернулся на трассе, после чего произошла утечка топлива.

Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии увеличилось до 20-4

Местные жители подошли к месту аварии, чтобы собрать разлившийся бензин. В этот момент топливо загорелось и произошел мощный взрыв. Семь человек числятся пропавшими без вести.

# ЧП # Фотофакт

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