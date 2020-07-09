Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии увеличилось до 20

Новости Колумбии. В Колумбии возросло количество погибших в результате взрыва бензовоза. В списке жертв уже 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки пострадавших все ещё находятся в больницах с сильными ожогами. Состояние некоторых оценивается как критическое. Инцидент с автоцистерной произошел на севере страны 6 июля. Бензовоз перевернулся на трассе, после чего произошла утечка топлива.