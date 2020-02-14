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Врачи из Китая спасли заражённых коронавирусом переливанием крови от выздоравливающих людей

14 февраля 2020 08:46
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Новости Китая. Китайские врачи спасли зараженных коронавирусом путем переливания крови от выздоравливающих доноров. Как оказалось, в плазме таких людей есть антитела, которые помогают бороться с вирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи из Китая спасли заражённых коронавирусом переливанием крови от выздоравливающих людей -1

Благодаря данной методике больше десяти пациентов, которые находились в критическом состоянии, пошли на поправку. По последним данным, с начала эпидемии удалось выздороветь почти 7 тысячам человек. Число умерших достигло 1380 человек. Количество инфицированных приближается к 64 тысячам.

Врачи из Китая спасли заражённых коронавирусом переливанием крови от выздоравливающих людей -4

В связи с эпидемией многие страны ранее ввели жесткий карантин на своих границах. Из-за этого круизный лайнер Westerdam две недели не мог причалить к берегу. Но заточению пассажиров пришел конец. Разрешение пришвартоваться дала Камбоджа.

Свыше двух тысяч человек в ближайшее время отправятся домой. Ни у кого из них коронавирус не обнаружен.

Врачи из Китая спасли заражённых коронавирусом переливанием крови от выздоравливающих людей -7

Тем временем, в Японии готовятся к эвакуации людей с круизного лайнера Diamond Princess. Ожидается, что судно 14 февраля покинут пассажиры старше 80 лет. 

# Коронавирус # Фотофакт

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