Врачи из Китая спасли заражённых коронавирусом переливанием крови от выздоравливающих людей

Новости Китая. Китайские врачи спасли зараженных коронавирусом путем переливания крови от выздоравливающих доноров. Как оказалось, в плазме таких людей есть антитела, которые помогают бороться с вирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря данной методике больше десяти пациентов, которые находились в критическом состоянии, пошли на поправку. По последним данным, с начала эпидемии удалось выздороветь почти 7 тысячам человек. Число умерших достигло 1380 человек. Количество инфицированных приближается к 64 тысячам.

В связи с эпидемией многие страны ранее ввели жесткий карантин на своих границах. Из-за этого круизный лайнер Westerdam две недели не мог причалить к берегу. Но заточению пассажиров пришел конец. Разрешение пришвартоваться дала Камбоджа.

Свыше двух тысяч человек в ближайшее время отправятся домой. Ни у кого из них коронавирус не обнаружен.