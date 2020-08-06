В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Новости Японии. 75 лет с момента трагедии: в Японии 6 августа почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная мемориальная церемония, на которой присутствовали высшие лица государства, прошла в Парке Мира в центре города. В 2020 году время проведения мероприятия, а также число присутствующих сократили из-за пандемии. Ровно в 20:15 по местному времени – точно в момент взрыва бомбы – вся страна склонила головы в минуте молчания.

Выступая с речью, премьер-министр Японии призвал мир отказаться от ядерного оружия и не допустить повторения этой страшной трагедии.