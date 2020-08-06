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В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

06 августа 2020 08:50
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Новости Японии. 75 лет с момента трагедии: в Японии 6 августа почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы-1

Главная мемориальная церемония, на которой присутствовали высшие лица государства, прошла в Парке Мира в центре города. В 2020 году время проведения мероприятия, а также число присутствующих сократили из-за пандемии. Ровно в 20:15 по местному времени – точно в момент взрыва бомбы – вся страна склонила головы в минуте молчания.

В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы-4

Выступая с речью, премьер-министр Японии призвал мир отказаться от ядерного оружия и не допустить повторения этой страшной трагедии.

В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы-7

Напомним, в результате бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году погибло от 75 до 100 тысяч человек, а город был полностью уничтожен. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч. Общее число пострадавших превысило 324 тысячи граждан.

# Япония # Синдзо Абэ # Фотофакт

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