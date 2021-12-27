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В Японии около 200 человек ночевали в электричке, заваленной снегом, пока их не откопали спасатели

27 декабря 2021 12:21
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Новости Японии. Небывалые снегопады в Японии вызвали транспортный коллапс. В некоторых районах за сутки выпало до 90 сантиметров снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Японии около 200 человек ночевали в электричке, заваленной снегом, пока их не откопали спасатели-1

Завалены дороги и железнодорожные пути. Около 200 человек вынуждены были провести ночь в электричке, попавшей в снежную ловушку. Спасателям понадобились почти сутки, чтобы пробиться к составу. Прервано сообщение между городами, на шоссе сотни машин стоят в многокилометровых пробках. Власти просят людей не пользоваться личным транспортом. Правда многие не смогут этого сделать при всем желании, так как их авто оказались буквально похоронены под снегом.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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