В Японии около 200 человек ночевали в электричке, заваленной снегом, пока их не откопали спасатели

Завалены дороги и железнодорожные пути. Около 200 человек вынуждены были провести ночь в электричке, попавшей в снежную ловушку. Спасателям понадобились почти сутки, чтобы пробиться к составу. Прервано сообщение между городами, на шоссе сотни машин стоят в многокилометровых пробках. Власти просят людей не пользоваться личным транспортом. Правда многие не смогут этого сделать при всем желании, так как их авто оказались буквально похоронены под снегом.