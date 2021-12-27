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В Польше за год цены на продукты выросли на 40%

27 декабря 2021 12:16
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Новости Польши. Это Рождество стало самым дорогим для поляков. Чтобы накрыть праздничный стол, людям пришлось изрядно потратиться. Цены на продукты в стране взлетели на 40 % по сравнению с прошлогодними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Польше за год цены на продукты выросли на 40%-1

Особенно подорожали рыба, мука, овощи и фрукты. Согласно опросу, более половине поляков пришлось экономить на продуктах и подарках. Омрачают атмосферу праздника и нерадостные перспективы – повышение цен на энергоносители с начала 2022 года спровоцирует еще больший рост цен на продукты питания. Экономисты говорят, что нет ничего, что бы могло остановить инфляцию в стране.  

# Продукты питания # Фотофакт

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