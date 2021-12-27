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В Бразилии сильные дожди разрушили 2 дамбы, несколько городов затопило

27 декабря 2021 09:00
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Новости Бразилии. Сильные дожди разрушили две дамбы на севере Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Бразилии сильные дожди разрушили 2 дамбы, несколько городов затопило-1

Хлынувшая вода уже затопила несколько городов. Власти пытаются экстренно эвакуировать жителей, но сделать это очень трудно, так как в регионе повреждены дороги и уничтожены мосты. Людей увозят в безопасные места на надувных лодках.  

В Бразилии сильные дожди разрушили 2 дамбы, несколько городов затопило-4

Дожди в Бразилии идут уже несколько месяцев, вызвав наводнения, от которых пострадали почти полмиллиона человек, 18 погибли. Под водой оказались около 70 городов. Во многих штатах введено чрезвычайное положение.  

# Наводнение # Фотофакт

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