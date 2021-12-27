В Бразилии сильные дожди разрушили 2 дамбы, несколько городов затопило

Новости Бразилии. Сильные дожди разрушили две дамбы на севере Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Сильные дожди разрушили две дамбы на севере Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хлынувшая вода уже затопила несколько городов. Власти пытаются экстренно эвакуировать жителей, но сделать это очень трудно, так как в регионе повреждены дороги и уничтожены мосты. Людей увозят в безопасные места на надувных лодках.
Дожди в Бразилии идут уже несколько месяцев, вызвав наводнения, от которых пострадали почти полмиллиона человек, 18 погибли. Под водой оказались около 70 городов. Во многих штатах введено чрезвычайное положение.