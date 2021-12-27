В Бразилии сильные дожди разрушили 2 дамбы, несколько городов затопило

Новости Бразилии. Сильные дожди разрушили две дамбы на севере Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хлынувшая вода уже затопила несколько городов. Власти пытаются экстренно эвакуировать жителей, но сделать это очень трудно, так как в регионе повреждены дороги и уничтожены мосты. Людей увозят в безопасные места на надувных лодках.