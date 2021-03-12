Пикник в Лондонском зоопарке устроили гориллам. Они ели кукурузу, брокколи и манго

Новости Великобритании. Пандемия приносит все новые проблемы. От карантинных ограничений страдают не только люди, но и животные в зоопарках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьезные финансовые трудности испытывают сейчас зверинцы в Великобритании. Знаменитый Лондонский зоопарк закрыт уже многие месяцы. Чтобы обеспечить животных едой и заботиться о них, пока зверинец не откроет свои двери для посетителей, британцев призывают сделать пожертвования или забронировать билеты на будущее.