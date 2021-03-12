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Пикник в Лондонском зоопарке устроили гориллам. Они ели кукурузу, брокколи и манго

12 марта 2021 11:45
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Новости Великобритании. Пандемия приносит все новые проблемы. От карантинных ограничений страдают не только люди, но и животные в зоопарках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пикник в Лондонском зоопарке устроили гориллам. Они ели кукурузу, брокколи и манго-1

Серьезные финансовые трудности испытывают сейчас зверинцы в Великобритании. Знаменитый Лондонский зоопарк закрыт уже многие месяцы. Чтобы обеспечить животных едой и заботиться о них, пока зверинец не откроет свои двери для посетителей, британцев призывают сделать пожертвования или забронировать билеты на будущее.

Пикник в Лондонском зоопарке устроили гориллам. Они ели кукурузу, брокколи и манго-4

А пока сотрудники всячески пытаются развлечь любимцев. В преддверии Дня матери, который отмечают в Королевстве 14 марта, животным устроили пикник. Гориллы Эффи и Мьюку вместе со своими детенышами в обе щеки уплетали кукурузу, брокколи и манго.

# Зоопарк # Фотофакт

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