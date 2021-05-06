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В Японии на время Олимпийских и Паралимпийских игр будет создана бесполётная зона

06 мая 2021 10:04
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Новости Японии. Япония создаст бесполетную зону во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии на время Олимпийских и Паралимпийских игр будет создана бесполётная зона -1

Решение принято для предотвращения возможных террористических актов. Запрет на полеты будет действовать в определенный промежуток времени. Его установят над спортивными объектами, где пройдут соревнования и церемонии. При этом на график работы местных аэропортов принятые меры никак не повлияют.

В Японии на время Олимпийских и Паралимпийских игр будет создана бесполётная зона -4

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Затем начнется Паралимпиада. В этот раз из-за пандемии соревнования пройдут без участия зарубежных зрителей.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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