В Японии на время Олимпийских и Паралимпийских игр будет создана бесполётная зона

Новости Японии. Япония создаст бесполетную зону во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято для предотвращения возможных террористических актов. Запрет на полеты будет действовать в определенный промежуток времени. Его установят над спортивными объектами, где пройдут соревнования и церемонии. При этом на график работы местных аэропортов принятые меры никак не повлияют.