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В Японии мужчина ранил ножом полицейского, после чего открыл стрельбу около школы: есть погибшие

26 июня 2018 11:26
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Новости Японии. В японском городе Тояма неизвестный мужчина ворвался в полицейский участок, ранил ножом одного из стражей порядка и отобрал у него пистолет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В Японии мужчина ранил ножом полицейского, после чего открыл стрельбу около школы: есть погибшие-1

Затем злоумышленник открыл стрельбу у расположенной неподалеку школы. Под обстрел попал охранник учебного заведения. Прибывшие к месту происшествия правоохранители задержали нападавшего. Он был ранен, после чего его госпитализировали.

Двоих пострадавших также поместили в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сейчас следователи пытаются установить личность стрелка.

В Японии мужчина ранил ножом полицейского, после чего открыл стрельбу около школы: есть погибшие-4

# Нападение # Фотофакт

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