В Японии мужчина ранил ножом полицейского, после чего открыл стрельбу около школы: есть погибшие

Новости Японии. В японском городе Тояма неизвестный мужчина ворвался в полицейский участок, ранил ножом одного из стражей порядка и отобрал у него пистолет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Затем злоумышленник открыл стрельбу у расположенной неподалеку школы. Под обстрел попал охранник учебного заведения. Прибывшие к месту происшествия правоохранители задержали нападавшего. Он был ранен, после чего его госпитализировали.

Двоих пострадавших также поместили в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сейчас следователи пытаются установить личность стрелка.