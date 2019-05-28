В Японии мужчина напал на школьников с ножом, а потом попытался покончить с собой

Новости Японии. ЧП в Японии: мужчина с ножом напал на школьников в парке. Погибли три человека, не менее 19 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из пострадавших – ученицы первого класса. Инцидент произошел на одной из автобусных остановок в городе Кавасаки. После нападения преступник попытался покончить с собой. Полиции удалось его задержать.

В результате тяжелого ранения он скончался, не приходя в сознание. Кроме этого от полученных ранений погибли одна из учениц и ее отец.