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В Японии мужчина напал на школьников с ножом, а потом попытался покончить с собой

28 мая 2019 08:55
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Новости Японии. ЧП в Японии: мужчина с ножом напал на школьников в парке. Погибли три человека, не менее 19 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии мужчина напал на школьников с ножом, а потом попытался покончить с собой-1

Большинство из пострадавших – ученицы первого класса. Инцидент произошел на одной из автобусных остановок в городе Кавасаки. После нападения преступник попытался покончить с собой. Полиции удалось его задержать.

В Японии мужчина напал на школьников с ножом, а потом попытался покончить с собой-4

В результате тяжелого ранения он скончался, не приходя в сознание. Кроме этого от полученных ранений погибли одна из учениц и ее отец.

В Японии мужчина напал на школьников с ножом, а потом попытался покончить с собой-7

Пострадавшие находятся в больнице. В связи со случившимся по всей стране усилили охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов. Ведется расследование.

В Японии мужчина напал на школьников с ножом, а потом попытался покончить с собой-10

# Нападение # Фотофакт

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