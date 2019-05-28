Показываем, как выглядят обновлённые купюры в 100 и 200 евро

Новости мира. В ЕС 28 мая вводят в обращение обновленные банкноты в 100 и 200 евро. Купюры сохранили свою прежнюю цветовую гамму, однако их дизайн немного изменился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они стали уже и в них добавились дополнительные элементы защиты. Ширина у обновленных банкнот теперь такая же, как и у купюры в 50 евро. На них нанесены специальные защитные знаки, которые может считать только машина. Кроме этого, банкноты содержат новый элемент – голограмму, которая меняется при поворачивании.