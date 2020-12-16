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В Японии из-за сильных снегопадов пострадали более 10 человек

16 декабря 2020 10:51
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Новости Японии. Север Японии во власти непогоды. Из-за сильных снегопадов пострадали более 10 человек. Жители получили различные травмы, многим понадобилась медицинская помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Японии из-за сильных снегопадов пострадали более 10 человек-1

За последние сутки в регионе выпало рекордное количество осадков. В некоторых местах высота снежного покрова достигла полутора метров, что для нынешнего времени года в четыре раза больше нормы.  

На дорогах многокилометровые пробки. Отменены более 50 внутренних авиарейсов. Жителей предупреждают о возможных сбоях в подаче электричества. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся.  

# Снегопады # Фотофакт

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