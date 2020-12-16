В Японии из-за сильных снегопадов пострадали более 10 человек

Новости Японии. Север Японии во власти непогоды. Из-за сильных снегопадов пострадали более 10 человек. Жители получили различные травмы, многим понадобилась медицинская помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние сутки в регионе выпало рекордное количество осадков. В некоторых местах высота снежного покрова достигла полутора метров, что для нынешнего времени года в четыре раза больше нормы.

На дорогах многокилометровые пробки. Отменены более 50 внутренних авиарейсов. Жителей предупреждают о возможных сбоях в подаче электричества. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся.