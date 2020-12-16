Инаугурация Джозефа Байдена из-за коронавируса пройдёт с ограничениями

Новости США. Инаугурация 46-го президента США пройдет с ограничениями. Торжественная церемония, намеченная на 20 января, будет не столь масштабной, как прежде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне пандемии американцев в этот день призвали остаться дома. Штаты уже долгое время возглавляют рейтинг по смертности и числу зараженных COVID-19.