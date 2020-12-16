Инаугурация Джозефа Байдена из-за коронавируса пройдёт с ограничениями

Новости США. Инаугурация 46-го президента США пройдет с ограничениями. Торжественная церемония, намеченная на 20 января, будет не столь масштабной, как прежде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Инаугурация 46-го президента США пройдет с ограничениями. Торжественная церемония, намеченная на 20 января, будет не столь масштабной, как прежде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне пандемии американцев в этот день призвали остаться дома. Штаты уже долгое время возглавляют рейтинг по смертности и числу зараженных COVID-19.
Напомним, согласно итогам голосования выборщиков, новым главой Белого дома станет Джозеф Байден. При необходимых 270 голосах демократ получил 306. Дональд Трамп тем временем продолжает оспаривать итоги выборов. Он заявил, что на результаты повлияли многочисленные ошибки машин для голосования и назвал такую ситуацию преступлением.