Сгоревший в Башкирии дом престарелых не имел права предоставлять ночлег. Руководителя задержали

На месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Новости России. В Башкирии после гибели 11 человек во время пожара задержан руководитель пансионата для пожилых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже удалось установить, что пансионат не имел лицензии на постоянное проживание пациентов. Проверок в учреждении не проводилось, не было и систем противопожарной защиты.

Пожар в здании вспыхнул минувшей ночью. Жертвами стали 11 человек в возрасте от 53 до 80 лет. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.