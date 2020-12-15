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Сгоревший в Башкирии дом престарелых не имел права предоставлять ночлег. Руководителя задержали

15 декабря 2020 22:36
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Новости России. В Башкирии после гибели 11 человек во время пожара задержан руководитель пансионата для пожилых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Сгоревший в Башкирии дом престарелых не имел права предоставлять ночлег. Руководителя задержали-1

Уже удалось установить, что пансионат не имел лицензии на постоянное проживание пациентов. Проверок в учреждении не проводилось, не было и систем противопожарной защиты.

Пожар в здании вспыхнул минувшей ночью. Жертвами стали 11 человек в возрасте от 53 до 80 лет. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

# Пожар # Фотофакт

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