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ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за неделю

16 декабря 2020 08:09
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Рекордный недельный прирост числа зараженных COVID-19 в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, за семь дней вирус подтвердился у 4 миллионов 300 тысяч человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за неделю-1

Больше всего заразившихся в США, Бразилии, Турции, Индии и России. В рамках борьбы с COVID-19 страны вынуждены прибегать к строгим ограничениям.  

Самый жесткий локдаун за всю историю вводит Германия. С 16 декабря дня все магазины, за исключением продуктовых и хозяйственных, будут закрыты. Не работают школы, детские сады и парикмахерские. В домах и квартирах разрешено собираться компанией не более пяти человек. Меры будут действовать как минимум до 10 января.  

ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за неделю-4

Из-за роста числа зараженных британский Лондон переводят на третий максимальный уровень ограничений. По этой же причине карантин усиливают в Литве и Латвии.  

# Коронавирус # Фотофакт

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