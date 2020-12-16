ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за неделю

Рекордный недельный прирост числа зараженных COVID-19 в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, за семь дней вирус подтвердился у 4 миллионов 300 тысяч человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего заразившихся в США, Бразилии, Турции, Индии и России. В рамках борьбы с COVID-19 страны вынуждены прибегать к строгим ограничениям.

Самый жесткий локдаун за всю историю вводит Германия. С 16 декабря дня все магазины, за исключением продуктовых и хозяйственных, будут закрыты. Не работают школы, детские сады и парикмахерские. В домах и квартирах разрешено собираться компанией не более пяти человек. Меры будут действовать как минимум до 10 января.