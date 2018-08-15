В Японии готовятся к извержению вулкана, которое может привести к катастрофическим последствиям

Новости Японии. Власти Японии готовятся к извержению вулкана, которое может привести к катастрофическим последствиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об опасности огнедышащей горы на острове Кутиноэрабу рассказали сейсмологи.

В последние дни специалисты фиксируют рост вулканических землетрясений. В связи с этим правительство ввело четвертый уровень опасности в районе каменного исполина, что предполагает подготовку к эвакуации. Создан также кризисный штаб. Жителей просят соблюдать осторожность, так как возможно падение больших вулканических камней.