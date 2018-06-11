В Японии автомобиль сбил на переходе детей. Пострадали шесть человек

Новости Японии. 11 июня в городе Фукуи примерно в 7:35 утра по местному времени произошло ДТП.

Как сообщает агентство Kyodo, автомобиль сбил группу младшеклассников на пешеходном переходе. Во время инцидента 19 детей переходили дорогу на зелёный свет.

В результате произошедшего пострадали шесть ребят. 6-летнего мальчика доставили в больницу на скорой. Ещё пять пострадавших пошли в медучреждение самостоятельно, они получили лёгкие травмы.

75-летний водитель автомобиля арестован по подозрению в неосторожном управлении транспортным средством.

На неделе в Японии автомобиль въехал в супермаркет.