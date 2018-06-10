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В Грузии из выброшенных на свалку яиц вылупились цыплята

10 июня 2018 14:21
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Новости Грузии. В городе Марниули из выброшенных на свалку яиц вылупились цыплята.  

Как сообщает Netgazeti, сотрудники городской птицефабрики выкинули на свалку куриные яйца. Предполагалось, что они были испорчены.  

Вскоре из яиц вылупились цыплята, которые начали повсюду бегать, а местные жители не упустили возможность снять птенцов на видео.  

Позже стало известно, что люди забирают цыплят к себе домой, чтобы птенцы не погибли или не были съедены хищниками.  

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# Человек и животные # Видеофакт

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