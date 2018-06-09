На 80 году ушёл из жизни народный артист РСФСР Игорь Охлупин

Новости России. 9 июня на 80 году жизни скончался народный артист РСФСР Игорь Охлупин. Об этом сообщили в Театре имени Маяковского.

«Мы приносим соболезнования всем родным и близким артиста! Для всех Маяковцев это невосполнимая потеря. Светлая память талантливейшему артисту и прекрасному Человеку!», – говорится на странице театра в Facebook.

Игорь Охлупин появился на свет 17 сентября 1938 года.

В 1960 году Охлупин окончил Высшее театральное училище имени Щукина и начал служить в Театре Маяковского.

Стоит отметить, что дебютное выступление актёра произошло на телевидении. Игорь Леонидович сыграл роль в телеспектакле «Янтарное ожерелье».

До 1966 года актёру поручали мелкие роли, зачастую даже без слов. Первую серьёзную роль Охлупин исполнил в спектакле «Царь Эдип». Спектакль не имел успеха у зрителей, но персонаж Игоря Леонидовича запомнился.

После получения роли Эдипа не прошло и нескольких лет, как Охлупин стал одним из ведущих актёров театра.

За свою жизнь мужчина исполнил немало ролей, в числе которых Сергей Серёгин в «Иркутской истории» Арбузова, Ераст Громилов в «Талантах и поклонниках» Островского, Митч в «Трамвай «Желание»» Уильямса.

Деятельность актёра не ограничивалась театром, Охлупин снялся в нескольких кинокартинах, среди которых «Алёшкина любовь», «Обелиск», «Ночь коротка» и «Очень важная персона».

В 1971 году Игорю Леонидовичу присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР, а через 17 лет – Народного артиста РСФСР. В 1998 году он был награждён Орденом дружбы.