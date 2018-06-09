По факту отравления более 60 человек в детском лагере на Урале возбуждено уголовное дело

Новости России. В городе Кушва 8 и 9 июня более 60 детей и двое вожатых лагеря «Сосновый» почувствовали недомогание.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, пострадавших доставили в медучреждения с болями в животе, тошнотой и рвотой.