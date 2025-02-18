В Якутске самолет Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси

В аэропорту Якутска успешно совершил посадку самолет Ан-24 с неисправным шасси, сообщили в региональной Службе спасения. Об этом пишет РИА Новости.

Сигнал тревоги поступил в 13.15 (7.15 мск) из-за невозможности посадить самолет рейса Олекминск – Якутск. В 13.32 сигнал тревоги был отменен, так как самолет «Полярных авиалиний» благополучно приземлился. На борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа.