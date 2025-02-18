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В Якутске самолет Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси

18 февраля 2025 07:40
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В аэропорту Якутска успешно совершил посадку самолет Ан-24 с неисправным шасси, сообщили в региональной Службе спасения. Об этом пишет РИА Новости.
 

В Якутске самолет Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси-1

Фото: pixabay

Сигнал тревоги поступил в 13.15 (7.15 мск) из-за невозможности посадить самолет рейса Олекминск – Якутск. В 13.32 сигнал тревоги был отменен, так как самолет «Полярных авиалиний» благополучно приземлился. На борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа.

# Самолет

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