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В возрасте 89 лет ушёл из жизни лётчик-космонавт Владимир Аксёнов

10 апреля 2024 09:06
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На 90-м году ушел из жизни российский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов, сообщило ТАСС.

Слова соболезнования от коллег пилота адресованы его родственникам и близким. Глава Роскосмоса Юрий Борисов в своем сообщении отметил, что «Владимир Викторович всегда добивался поставленных целей и был требовательным, но вместе с тем справедливым человеком, который никогда не отказывал в помощи людям».

Сослуживцы отмечают, что Аксенов на протяжении всей своей службы был искренне предан своему делу и отдавал всего себя на благо Родины.

«Его жизнь будет достойным примером для будущих поколений покорителей космоса», отметил Борисов.

# Некролог # Новости России

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