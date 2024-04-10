Прямой эфир

ВСУ применили запрещённое химическое оружие в районе села Клещеевка

10 апреля 2024 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинская армия пустила в ход химическое оружие против бойцов ВС РФ на Артемовском направлении неподалеку от села Клещеевка в Бахмутском районе. Данной информацией поделился неназванный источник российскому информационному агентству ТАСС.

Сообщается, что ВСУ применили вещество под названием «адамсит». Признаком его использования является туман светло-желтого или зеленого цвета. Данный химикат наносит большой ущерб дыхательным органам человека, а также повышает артериальное давление и сильно замедляет сердечный ритм, что влечет за собой остановку дыхания и смерть.

Уточняется, что применялось химическое оружие посредством использования украинских беспилотников.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
На кладбищах США появляются могилы убитых в Украине наёмников
10 апреля 2024 08:16

На кладбищах США появляются могилы убитых в Украине наёмников

На гидроэлектростанции в Италии прогремел взрыв – как минимум 3 человека погибли
10 апреля 2024 08:08

На гидроэлектростанции в Италии прогремел взрыв – как минимум 3 человека погибли

Штаб сухопутных войск НАТО создают в Финляндии в 100 км от российской границы
10 апреля 2024 08:05

Штаб сухопутных войск НАТО создают в Финляндии в 100 км от российской границы

Гагаузия обратится к России за помощью, если Молдова введёт войска в регион
10 апреля 2024 07:48

Гагаузия обратится к России за помощью, если Молдова введёт войска в регион

НАТО разместит в Финляндии штаб сухопутных войск в 140 км от границы с Россией
10 апреля 2024 07:25

НАТО разместит в Финляндии штаб сухопутных войск в 140 км от границы с Россией

Умер нобелевский 94-летний лауреат Хиггс, предсказавший открытие бозона
10 апреля 2024 06:49

Умер нобелевский 94-летний лауреат Хиггс, предсказавший открытие бозона

Французская полиция не сможет уйти в отпуск в период проведения Олимпийских игр
10 апреля 2024 06:41

Французская полиция не сможет уйти в отпуск в период проведения Олимпийских игр

Ночью вода в реке Урал у Оренбурга поднялась почти на 50 сантиметров
10 апреля 2024 06:31

Ночью вода в реке Урал у Оренбурга поднялась почти на 50 сантиметров

Зеленский рассказал о наличии у Киева плана нового контрнаступления ВСУ
10 апреля 2024 06:01

Зеленский рассказал о наличии у Киева плана нового контрнаступления ВСУ

Евросоюз потерял более 8 млрд евро из-за беспошлинной торговли с Украиной
09 апреля 2024 19:55

Евросоюз потерял более 8 млрд евро из-за беспошлинной торговли с Украиной

Литовские депутаты предложили аннулировать разрешение на проживание белорусов и россиян
09 апреля 2024 19:55

Литовские депутаты предложили аннулировать разрешение на проживание белорусов и россиян

США планируют отправить в Украину «головорезов», завербованных в тюрьмах
09 апреля 2024 15:14

США планируют отправить в Украину «головорезов», завербованных в тюрьмах