ВСУ применили запрещённое химическое оружие в районе села Клещеевка

Украинская армия пустила в ход химическое оружие против бойцов ВС РФ на Артемовском направлении неподалеку от села Клещеевка в Бахмутском районе. Данной информацией поделился неназванный источник российскому информационному агентству ТАСС.

Сообщается, что ВСУ применили вещество под названием «адамсит». Признаком его использования является туман светло-желтого или зеленого цвета. Данный химикат наносит большой ущерб дыхательным органам человека, а также повышает артериальное давление и сильно замедляет сердечный ритм, что влечет за собой остановку дыхания и смерть.

Уточняется, что применялось химическое оружие посредством использования украинских беспилотников.