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В воздушном пространстве Эстонии идут интенсивные тренировки истребителей НАТО

04 ноября 2025 05:55
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В воздушном пространстве Эстонии идут интенсивные тренировки истребителей НАТО. До 9 ноября отрабатываются маневры на малых высотах и сверхзвуковые полеты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воздушном пространстве Эстонии идут интенсивные тренировки истребителей НАТО-2

Все действия координируются с гражданской авиацией, чтобы обеспечить безопасность населения. Однако, с этим у альянса есть проблемы. Так, недавно немецкий военный пожаловался на языковой барьер во время учений в соседней Литве. Основным языком переговоров является английский, но, как оказалось, не все участники бригады НАТО владеют им на достаточном уровне. 

# НАТО

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