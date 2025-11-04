В воздушном пространстве Эстонии идут интенсивные тренировки истребителей НАТО

Все действия координируются с гражданской авиацией, чтобы обеспечить безопасность населения. Однако, с этим у альянса есть проблемы. Так, недавно немецкий военный пожаловался на языковой барьер во время учений в соседней Литве. Основным языком переговоров является английский, но, как оказалось, не все участники бригады НАТО владеют им на достаточном уровне.