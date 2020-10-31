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Парламентские выборы в Грузии проходят по новым правилам

31 октября 2020 12:37
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Новости Грузии. В Грузии выбирают парламент. Голосование проходит по новым правилам: 120 депутатов будут избираться по пропорциональной, 30 – по мажоритарной системе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентские выборы в Грузии проходят по новым правилам-1

Срок полномочий парламентариев составит четыре года. В борьбу за депутатские кресла вступили 48 партий и два избирательных блока. Те, кто получит более 40 % голосов по пропорциональной системе, смогут независимо сформировать правительство и парламентское большинство.

# Выборы в Грузии # Фотофакт

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