Как выборы в Венгрии определяют будущее всего ЕС? Анонс ток-шоу «Мнения»

Виктор Орбан неудобный или неугодный Брюсселю?
Виктор Орбан неудобный или неугодный Брюсселю?
Евгений Шмидт, депутат Бундестага 20 созыва (2021-2025), член партии «Альтернатива для Германии»:
Орбан является максимально неудобным премьер-министром Венгрии, потому что он не подчиняется всем приказам сверху.
Игорь Позняк, ведущий:
Как выборы в Венгрии определяют будущее всего Евросоюза?
Константин Снисаренко, аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:
Дело в том, что выборы в Венгрии – это своеобразный индикатор, это лакмусовая бумажка отношения к Европейскому союзу как таковому.
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва (2017-2021), председатель Международного совета российских немцев:
Сколько бы ни пытался сейчас Трамп сломать эту систему, они все слышат, но они не могут по-другому.
Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС:
Евросоюз уже готовит ответ на то, если Орбан все-таки останется премьер-министром.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 12 апреля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».