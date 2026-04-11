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Как выборы в Венгрии определяют будущее всего ЕС? Анонс ток-шоу «Мнения»

11 апреля 2026 18:03
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Виктор Орбан неудобный или неугодный Брюсселю?

Как выборы в Венгрии определяют будущее всего ЕС? Анонс ток-шоу «Мнения»-2

Евгений Шмидт, депутат Бундестага 20 созыва (2021-2025), член партии «Альтернатива для Германии»: 
Орбан является максимально неудобным премьер-министром Венгрии, потому что он не подчиняется всем приказам сверху.

Игорь Позняк, ведущий:  
Как выборы в Венгрии определяют будущее всего Евросоюза?

Как выборы в Венгрии определяют будущее всего ЕС? Анонс ток-шоу «Мнения»-4

Константин Снисаренко, аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:
Дело в том, что выборы в Венгрии – это своеобразный индикатор, это лакмусовая бумажка отношения к Европейскому союзу как таковому.

Как выборы в Венгрии определяют будущее всего ЕС? Анонс ток-шоу «Мнения»-6

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва (2017-2021), председатель Международного совета российских немцев:  
Сколько бы ни пытался сейчас Трамп сломать эту систему, они все слышат, но они не могут по-другому.

Как выборы в Венгрии определяют будущее всего ЕС? Анонс ток-шоу «Мнения»-8

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС: 
Евросоюз уже готовит ответ на то, если Орбан все-таки останется премьер-министром.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 12 апреля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».

# Международная политика # Виктор Орбан

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