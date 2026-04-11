Как выборы в Венгрии определяют будущее всего ЕС? Анонс ток-шоу «Мнения»

Евгений Шмидт, депутат Бундестага 20 созыва (2021-2025), член партии «Альтернатива для Германии»:

Орбан является максимально неудобным премьер-министром Венгрии, потому что он не подчиняется всем приказам сверху.

Игорь Позняк, ведущий:

Как выборы в Венгрии определяют будущее всего Евросоюза?