В Венесуэле из-за президентских и местных выборов на неделю закроют все учебные заведения

Новости Венесуэлы. В Венесуэле грядут президентские и местные выборы. В связи с важностью события власти приняли решение отменить занятия во всех учебных заведениях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венесуэлы. В Венесуэле грядут президентские и местные выборы. В связи с важностью события власти приняли решение отменить занятия во всех учебных заведениях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Школы, университеты, колледжи и детские сады закроются на целую неделю, с 15 по 21 мая включительно.
Напоминаем, выборы в Венесуэле состоятся 20 числа. За высший государственный пост поборются четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада и Хавьер Бертуччи.