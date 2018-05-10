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В Кении прорвало дамбу: сотни человек лишились крыши над головой

10 мая 2018 13:31
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К событиям за рубежом. Прорыв дамбы в эти минуты устраняют в Кении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кении прорвало дамбу: сотни человек лишились крыши над головой-1

В результате происшествия погибли не менее 20 человек, десятки пострадавших. Есть и пропавшие без вести. В районе ЧП специалисты ведут поисково-спасательные работы.

В Кении прорвало дамбу: сотни человек лишились крыши над головой-4

Затопленными оказались несколько густонаселенных деревень. Сотни человек лишились крыши над головой. Проводится экстренная эвакуация населения.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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