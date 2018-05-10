В Кении прорвало дамбу: сотни человек лишились крыши над головой

К событиям за рубежом. Прорыв дамбы в эти минуты устраняют в Кении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате происшествия погибли не менее 20 человек, десятки пострадавших. Есть и пропавшие без вести. В районе ЧП специалисты ведут поисково-спасательные работы.