В Кении прорвало дамбу: сотни человек лишились крыши над головой

К событиям за рубежом. Прорыв дамбы в эти минуты устраняют в Кении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К событиям за рубежом. Прорыв дамбы в эти минуты устраняют в Кении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате происшествия погибли не менее 20 человек, десятки пострадавших. Есть и пропавшие без вести. В районе ЧП специалисты ведут поисково-спасательные работы.
Затопленными оказались несколько густонаселенных деревень. Сотни человек лишились крыши над головой. Проводится экстренная эвакуация населения.