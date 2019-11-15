В Венеции затоплена крипта базилики Святого Марка

Новости Италии. Правительство Италии выделило 20 миллионов евро на первоначальный этап ликвидации последствий наводнения в Венеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средства пойдут на наиболее неотложные потребности, поддержку города и его населения.

Напомним, в Венеции сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем «высокой воды», который достиг почти 190 сантиметров. Объявлен режим чрезвычайного положения.

Такого не было 50 лет. В Венеции затоплено 80 % территории города Более 80 % территории затоплено. Жертвами наводнения стали 2 человека.