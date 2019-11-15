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В Венеции затоплена крипта базилики Святого Марка

15 ноября 2019 08:52
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Новости Италии. Правительство Италии выделило 20 миллионов евро на первоначальный этап ликвидации последствий наводнения в Венеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Средства пойдут на наиболее неотложные потребности, поддержку города и его населения.

В Венеции затоплена крипта базилики Святого Марка-1

Напомним, в Венеции сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем «высокой воды», который достиг почти 190 сантиметров. Объявлен режим чрезвычайного положения.

В Венеции затоплена крипта базилики Святого Марка-4

Такого не было 50 лет. В Венеции затоплено 80 % территории города

Более 80 % территории затоплено. Жертвами наводнения стали 2 человека.

В Венеции затоплена крипта базилики Святого Марка-7

В Венеции затоплена крипта базилики Святого Марка-9

Стихия нанесла ущерб и историческим зданиям. Вода проникла в крипту базилики Святого Марка. По предварительным оценкам местных властей, ущерб от стихии может достичь 1 миллиарда евро.

# Наводнение в Венеции # Фотофакт

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