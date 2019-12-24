Шепнул полицейскому, что хочет купить бомбу. В Ницце эвакуировали ярмарку

Новости Франции. В Ницце неудачная шутка закончилась эвакуацией рождественской ярмарки. Один из посетителей шепнул полицейскому, что направляется купить бомбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тот, следуя инструкции, немедленно дал команду эвакуировать людей.

В итоге сотрудники полиции вывели с ярмарки более 3500 посетителей. Шутника вскоре задержали в одном из расположенных неподалеку магазинов. Им оказался мужчина в возрасте около 50 лет. Он пришел на ярмарку с дочкой и сожительницей. Последняя подтвердила, что этот человек – любитель подобных неуместных шуток. Теперь нарушителю придется предстать перед судом.