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Шепнул полицейскому, что хочет купить бомбу. В Ницце эвакуировали ярмарку

24 декабря 2019 07:09
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Новости Франции. В Ницце неудачная шутка закончилась эвакуацией рождественской ярмарки. Один из посетителей шепнул полицейскому, что направляется купить бомбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тот, следуя инструкции, немедленно дал команду эвакуировать людей.

Шепнул полицейскому, что хочет купить бомбу. В Ницце эвакуировали ярмарку-1

В итоге сотрудники полиции вывели с ярмарки более 3500 посетителей. Шутника вскоре задержали в одном из расположенных неподалеку магазинов. Им оказался мужчина в возрасте около 50 лет. Он пришел на ярмарку с дочкой и сожительницей. Последняя подтвердила, что этот человек – любитель подобных неуместных шуток. Теперь нарушителю придется предстать перед судом.

Шепнул полицейскому, что хочет купить бомбу. В Ницце эвакуировали ярмарку-4

# Розыгрыш # Фотофакт

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